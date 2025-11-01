Павел Василенко

Джанлуиджи Доннарумма был одним из основных игроков последнего трансферного окна, перейдя из ПСЖ в Манчестер Сити, завершив свое четырехлетнее пребывание в Париже. И его уход из столицы Франции до сих пор является предметом обсуждений.

После того, как появились сообщения о том, что итальянский голкипер не хочет продлевать свой контракт, он сам опроверг эту информацию в своей прощальной речи:

«К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью этой группы и вносить свой вклад в успех этой команды. Это решение, которое меня разочаровало и огорчило».

Ответственность теперь возлагается на Луиса Энрике. По данным итальянских и французских СМИ, тренер был виновен в том, что Доннарумма не остался в парижском клубе, открыв двери для подписания Лукаса Шевалье из Лилля.