Настоящая причина ухода Доннаруммы из ПСЖ раскрыта
Пресса сообщает, что вратарь покинул парижский клуб из-за тренера
около 1 часа назад
Джанлуиджи Доннарумма был одним из основных игроков последнего трансферного окна, перейдя из ПСЖ в Манчестер Сити, завершив свое четырехлетнее пребывание в Париже. И его уход из столицы Франции до сих пор является предметом обсуждений.
После того, как появились сообщения о том, что итальянский голкипер не хочет продлевать свой контракт, он сам опроверг эту информацию в своей прощальной речи:
«К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью этой группы и вносить свой вклад в успех этой команды. Это решение, которое меня разочаровало и огорчило».
Ответственность теперь возлагается на Луиса Энрике. По данным итальянских и французских СМИ, тренер был виновен в том, что Доннарумма не остался в парижском клубе, открыв двери для подписания Лукаса Шевалье из Лилля.
«Это он вывел его из ПСЖ, потому что он ему надоел!» – сообщила французская пресса, ссылаясь на освещение этого спора в итальянских СМИ.