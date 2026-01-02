Павел Василенко

Львовские Карпаты вынуждены заплатить значительную сумму за смену главного тренера. 31 декабря 2025 года клуб по обоюдному согласию сторон прекратил сотрудничество с Владиславом Лупашко, однако финансовые последствия этого решения оказались довольно ощутимыми.

Как сообщает Sport.ua, контракт Лупашко был рассчитан еще на полтора года, поэтому согласно условиям договора Карпаты должны компенсировать тренеру заработную плату до завершения срока действия договора. Сторонам удалось достичь компромисса, однако сумма выплат всё равно выглядит значительной.

По имеющейся информации, общая компенсация составляет около 250 тысяч евро. В эту сумму входят не только выплаты самому Лупашко, но и компенсация для его тренерского штаба. Таким образом, расставание с специалистом стало серьезной финансовой нагрузкой для клуба.

Если же вспомнить, что при переходе Лупашко во Львов Карпаты заплатили его предыдущему клубу – Ингульцу – более 200 тысяч евро, общая стоимость сотрудничества с тренером выглядит еще более впечатляющей. Совокупные затраты значительно превысили ожидания, а спортивного прорыва команда так и не получила.

На данный момент Карпаты занимают девятое место в турнирной таблице УПЛ, имея 19 очков. Имя нового главного тренера клуб обещает официально объявить в середине января, когда львовяне попытаются перезагрузить сезон и улучшить ситуацию.