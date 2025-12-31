Карпаты официально отправили Лупашка в отставку
По соглашению сторон
15 минут назад
Владислав Лупашко / Фото - Карпаты Львов
Футбольный клуб Карпаты и главный тренер Владислав Лупашко прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.
Специалист проработал в Карпатах последние полтора сезона, сменив на посту Мирона Маркевича.
Зелено-белые под руководством предыдущего тренера провели 50 матчей: 19 побед, 14 ничьих, 17 поражений.
Карпаты по итогам первой половины сезона 2025/26 с 19 очками идут девятыми.
