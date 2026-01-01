Украинский тренер Владислав Лупашко, которого накануне отправили в отставку с должности главного наставника львовских Карпат, подвел итоги 2025 года, коснувшись периода своей работы в стане команды.

«Сейчас популярно подводить итоги года. Я же смотрю шире – потому что иногда одного года недостаточно. За 1,5 года ежедневной честной работы было много моментов, которые сформировали меня сильнее, чем любые цифры.

Это был период решений, ответственности и понимания, во что я верю и как хочу работать. Один из наиболее насыщенных отрезков в моей жизни. И следующий год – это не новый старт, а продолжение этого пути», – написал Лупашко.