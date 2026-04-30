Дортмундская Боруссия хочет продлить контракт с игроком молодежной сборной Украины
Он еще не успел дебютировать за первую команду «шмелей»
27 минут назад
Данила Кревсун / Фото - Yahoo
Боруссия Дортмунд стремится подписать новый контракт с 20-летним украинским защитником Данилом Кревсуном. Об этом сообщает RUHR24 со ссылкой на Bild.
Текущее соглашение украинца с клубом действует до конца текущего сезона. Кревсун еще не дебютировал за первую команду.
В нынешней кампании Данило играл за Боруссию-2 – 33 матча, 2 гола, 3 ассиста.
Ранее он также играл за Боруссию U-19 – 37 матчей, 9 голов, 8 ассистов.
Напомним, Кревсун в этом сезоне был заявлен за Боруссию на Лигу чемпионов.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05