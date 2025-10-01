Во втором туре группового этапа молодежного чемпионата мира сборная Украины U-20 сыграла вничью с командой Панамы со счетом 1:1.

После финального свистка полузащитник украинской команды Данило Кревсун поделился впечатлениями от поединка, отметив, что встреча с Южной Кореей оказалась более сложной.

«Я считаю, что в этом матче должна была быть победа. Но игра сложилась не лучшим образом. Было много ненужных потерь мяча, много сумбура. Нужно было в некоторых моментах действовать спокойнее и реализовывать наши шансы. Конечно, мы все расстроены, но впереди еще один поединок. С завтрашнего дня сфокусируемся на нем и будем готовиться. Ничего страшного не произошло.

С Южной Кореей было сложнее, ведь во втором тайме эта команда доминировала. А в матче с Панамой мы чаще владели мячом, боролись один на один по всему полю. Надо было больше играть через фланги, но это не всегда удавалось», — сказал Кревсун для УАФ.