Павел Василенко

В первом туре Бундеслиги Санкт-Паули на своем стадионе принимал дортмундскую Боруссию. Матч завершился вничью – 3:3.

Несмотря на преимущество в счете 3:1, Боруссия не смогла одержать победу. На 85-й минуте дортмундская команда осталась в меньшинстве после удаления защитника Филиппо Мане, и хозяева этим воспользовались, забив два гола за три минуты.

Отметим, что в конце первого тайма форвард Боруссии Серап Гирасси не реализовал пенальти.

Бундеслига, 1-й тур

Санкт-Паули – Боруссия Д – 3:3

Голы: Унтонджи, 50, Синани, 86 (пен), Смит, 89 – Гирасси, 34, Антон, 67, Брандт, 74.