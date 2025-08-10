Сергей Стаднюк

Завершилась більша частина найцікавіших товариських матчів ігрового дня за участю топклубів Європи.

Аталанта після поражения от Кельна (0:4) провела 75-минутный спарринг с хорватской Опатией, который закончился ничьей 3:3, продолжая кризис итальянского клуба. За бергамасков забили Камалдин, Сулемана и Самарджич (с пенальти), тогда как соперник ответил дублем Зибановича и голом Аджая. Матч прошёл в равной борьбе с обоюдными моментами до финального свистка.

Наполи в четвёртом контрольном поединке разгромил Сорренто в Кастель-ди-Сангро. Лукка открыл счёт ударом головой, а Мактоминей удвоил преимущество. После перерыва Гаса сделал счёт разгромным, а в конце встречи Лукаку замкнул передачу Дзаноли.

Милан в Лондоне разгромно уступил Челси в заключительной предсезонной игре. Уже на 18-й минуте итальянцы пропустили два мяча – Кубиш поразил собственные ворота, также отличился Педро. Более того, «россонери» ещё и остались в меньшинстве. Автор автогола стал настоящим антигероем встречи, заработав ещё и красную карточку.

После перерыва за гостей дебютировал Лука Модрич и помог создать несколько моментов, в том числе в эпизоде с голом Фофаны, но соперник оформил уверенную победу, забив ещё дважды – Дилеп оформил дубль с пенальти и с игры.

Ювентус на выезде огорчил Зигнал Идуна Парк, обыграв местную Боруссию. «Старая синьора» в начале второго тайма повела в два мяча благодаря дублю Камбьязо. В конце встречи Байер сократил отставание. Однако на большее дортмундцев уже не хватило.

Товарищеские матчи

Аталанта – Опатия 3:3

Голы: Сулемана, 23, 34, Самарджич, 71 (пен.) – Жлибанович, 29, 45+1, Аджай, 50

Наполи – Сорренто 4:0

Голы: Лукка, 12, Мактоминей, 22, Гаса, 75, Лукаку, 85

Челси – Милан 4:1

Голы: Кубиш, 5 (автогол), Жоао Педро, 8, Дилеп, 67 (пен.), 90 – Фофана, 70

Удаление: Кубиш, 18

Боруссия Дортмунд – Ювентус 1:2

Голы: Байер, 89 – Камбьязо, 16, 53