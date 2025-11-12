Украинский нападающий Ромы Артем Довбик, по данным Iltempo, должен вернуться на поле до конца декабря 2025 года. Ожидается, что он успеет восстановиться к матчам против Ювентуса 20 декабря и Дженоа 29 декабря.

Ранее Довбик получил серьезную травму в матче Серии А против Удинезе. Форвард покинул поле еще до перерыва, а обследование показало разрыв сухожилия прямой мышцы левого бедра. Из-за этого повреждения Артем пропустит более месяца и не сможет помочь Роме в ближайших турах чемпионата Италии.

Для столичного клуба это уже четвертая потеря в атаке – ранее травмы получили Пауло Дибала, Эван Фергюсон и Леон Бейли.

В нынешнем сезоне 2025/26 Довбик провел 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.