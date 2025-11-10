Рома в рамках 11 тура Серии А дома принимала Удинезе. Матч в Риме завершился со счетом 2:0.

Неутешительная новость поступила в лагерь сборной Украины из Вечного города, когда в конце первого тайма травму получил нападающий Ромы Артем Довбик, которому понадобилась замена еще до перерыва.

Несколькими минутами ранее команда Джан Пьеро Гасперини повела в счете, когда за игру рукой Камара арбитр указал на отметку, воспользовавшись подсказкой VAR. Пеллегрини точно реализовал пенальти.

После перерыва Роме удалось увеличить преимущество в счете. Манчини и Челик подключились к атаке, и турецкий защитник установил окончательный счет на табло «Стадио Олимпико».

Серия А. 11 тур

Рома - Удинезе 2:0

Голы: Пеллегрини, 42 (с пенальти), Челик, 61