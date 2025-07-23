Украинский форвард Артем Довбик, выступающий за римскую Рому, сменил игровой номер. Как сообщили в социальных сетях клуба, в новом сезоне 28-летний нападающий будет выступать под девятым номером.

Ранее Довбик носил 11-й номер, но после перехода Эвана Фергюсона, арендованного у Брайтона, этот номер отошел новичку команды.

В прошлом сезоне Довбик провел 45 матчей за Рому во всех турнирах, забив 17 мячей и отдав четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рома подписала конкурента для Довбика.