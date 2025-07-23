В Италии сообщили, что Рома пыталась летом продать Довбика
На украинского нападающего не нашлось покупателя
около 1 часа назад
По информации итальянского журналиста Энрико Камелио, Рома летом пыталась избавиться от украинского форварда Артема Довбика, однако даже при заниженной цене не нашлось желающих приобрести нападающего.
«Рома пыталась продать Довбика, даже с скидкой. Но никто не хотел его покупать», – сказал Камелио в эфире Radio Radio.
Прошлый сезон Довбик завершил с 17 забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 45 матчах за римский клуб. Его контракт с Ромой рассчитан до 30 июня 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.
Свой первый матч в новом розыгрыше Серии А команда проведет 23 августа против Болоньи. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Ранее главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини прокомментировал травму Довбика.
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