По информации итальянского журналиста Энрико Камелио, Рома летом пыталась избавиться от украинского форварда Артема Довбика, однако даже при заниженной цене не нашлось желающих приобрести нападающего.

«Рома пыталась продать Довбика, даже с скидкой. Но никто не хотел его покупать», – сказал Камелио в эфире Radio Radio.

Прошлый сезон Довбик завершил с 17 забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 45 матчах за римский клуб. Его контракт с Ромой рассчитан до 30 июня 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

Свой первый матч в новом розыгрыше Серии А команда проведет 23 августа против Болоньи. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини прокомментировал травму Довбика.