Рома официально подписала конкурента для Довбика
Иван Фергюсон покинул Брайтон
42 минуты назад
Эван Фергюсон/фото: Рома
Римская Рома официально подтвердила переход нападающего Брайтона Эвана Фергюсона. 20-летний ирландец стал игроком клуба на правах аренды до конца сезона с возможностью дальнейшего выкупа.
Интересный факт, что в Роме Фергюсон выбрал 11-й номер, под которым в прошлом сезоне выступал Артем Довбик. Украинский форвард в новом сезоне сменит номер и будет играть под «девяткой».
Во второй части сезона 2024/25 Эван выступал за Вест Хэм, где провел восемь матчей, но результативными действиями отметиться не смог. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
Ранее главный тренер римской Ромы Джан Пьеро Гасперини прокомментировал травму Довбика.
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