Римская Рома официально подтвердила переход нападающего Брайтона Эвана Фергюсона. 20-летний ирландец стал игроком клуба на правах аренды до конца сезона с возможностью дальнейшего выкупа.

Интересный факт, что в Роме Фергюсон выбрал 11-й номер, под которым в прошлом сезоне выступал Артем Довбик. Украинский форвард в новом сезоне сменит номер и будет играть под «девяткой».

Во второй части сезона 2024/25 Эван выступал за Вест Хэм, где провел восемь матчей, но результативными действиями отметиться не смог. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее главный тренер римской Ромы Джан Пьеро Гасперини прокомментировал травму Довбика.