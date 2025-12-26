Павел Василенко

Диего Марадона – настоящая икона мирового футбола, поэтому неудивительно, что памятные вещи легендарного аргентинца сегодня стоят целое состояние. На днях на аукционе появилась уникальная футболка Барселоны, связанная с одной из самых громких страниц его карьеры.

В конце ноября 2020 года Диего Марадона умер от сердечного приступа в возрасте 60 лет. За свою блестящую карьеру он выступал за Бока Хуниорс, Архентинос Хуниорс, Наполи, Севилью, Ньюэллс Олд Бойз и Барселону.

В каталонском клубе Марадона играл с 1982 по 1984 год. За этот период он провел 58 матчей, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи. Вместе с аргентинской легендой Барселона выиграла Кубок Испании в 1983 году.

В следующем сезоне каталонцы снова дошли до финала Кубка, однако уступили Атлетику из Бильбао – 0:1. Тот матч запомнился не только результатом: Марадона завершил игру с разорванной футболкой. По данным испанских СМИ, это стало следствием стычки с игроком соперника.

После финала поврежденную майку оставили в раздевалке и передали менеджеру по экипировке. Поскольку футболка больше не подлежала использованию, женщина решила сохранить ее как памятный сувенир.

Впоследствии она подарила реликвию подруге, а та – своему сыну. Почти через 40 лет мужчина решил выставить легендарную футболку на аукцион. Как сообщает Mundo Deportivo, торги сразу вызвали огромный интерес и превзошли все ожидания.

После официальной проверки подлинности футболка Диего Марадоны была продана за 152 000 евро, сделав ее одной из самых дорогих памятных вещей в истории Барселоны.