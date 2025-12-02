Павел Василенко

В деле о смерти Диего Марадоны произошел неожиданный и резкий поворот. Суд в Сан-Исидро принял радикальное решение, которое фактически аннулирует весь предыдущий процесс.

Легендарный аргентинец умер в ноябре 2020 года, вскоре после выписки из клиники. Причиной смерти стал отек легких, который вызвал остановку сердца. Однако, несмотря на многочисленные экспертизы, полная картина последних часов жизни Марадоны так и осталась окутанной тайнами.

Спустя несколько лет после трагедии семья подала иск, в котором восьмерых работников больницы — врачей, медсестер, психиатра и психолога — обвинили в небрежности и содействии в смерти 60-летней легенды.

За последние месяцы в Сан-Исидро прошло 20 слушаний, на которых заслушали 44 свидетеля. Однако процесс остановили. Как сообщает TuttoMercatoWeb, суд признал предыдущий разбор недействительным из-за скандала: одна из судей участвовала в документальном сериале о смерти Марадоны, что поставило под сомнение её беспристрастность.

Теперь дело придется начать с нуля. Новый судебный процесс стартует 17 марта 2026 года. Предварительное слушание назначено уже на вторник — там определят формат нового разбирательства.

Если обвиняемых медиков признают виновными, им грозит от 8 до 25 лет заключения.

На протяжении своей карьеры Марадона играл за Бока Хуниорс, Барселону, Наполи и Севилью, а также привел сборную Аргентины к титулу чемпиона мира.