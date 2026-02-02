Павел Василенко

Громкий трансфер Жан-Филиппа Матета в Милан сорвался буквально в последний момент. Французский нападающий уже был в шаге от переезда на «Сан-Сиро», однако итальянский клуб неожиданно отозвал сделку.

Матета зарекомендовал себя в Кристал Пэлас, цвета которого защищает с января 2022 года. За это время форвард провел 186 матчей и забил 56 голов, став одним из ключевых игроков лондонцев. Его прогресс не остался незамеченным и на международном уровне – прошлой осенью Дидье Дешам вызвал нападающего в сборную Франции, где тот дебютировал в национальной команде.

Ожидалось, что уже в январе 28-летний футболист сделает серьезный шаг в карьере. Милан активно работал над трансфером и накануне закрытия окна договорился с Кристал Пэлас о сумме в 30 миллионов евро. Казалось, сделка вот-вот будет завершена, но этого так и не произошло.

Как сообщают инсайдеры Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио, причиной срыва стали результаты медицинского обследования. Врачи выявили проблемы с коленом форварда, которые насторожили руководство Милана. После этого итальянский клуб официально проинформировал Кристал Пэлас об отказе от трансфера.

Ранее интерес к Матета также проявлял Ювентус, однако времени на альтернативный переход в этом трансферном окне практически не осталось. Вероятнее всего, француз продолжит выступления в Лондоне, где его контракт действует до середины 2027 года.