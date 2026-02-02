Французский форвард лондонского Кристал Пэлас Жан-Филип Матета планирует летом перейти в итальянский Милан. 28-летний нападающий находится на завершающем этапе трансфера и недавно прошел медицинское обследование в одной из клиник Лондона.

Однако во время медосмотра возникли непредвиденные обстоятельства. Врачи выразили сомнения относительно состояния колена игрока, несмотря на заверения его окружения в отсутствии проблем. Напомним, что в 2019 году Матета перенес операцию на мениске, после чего время от времени сталкивался с похожими трудностями.

Руководство Милана после получения этих сведений провело срочное совещание и обсуждает дальнейшую судьбу сделки. В текущем сезоне Жан-Филип провел 34 матча, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Наполи отказался от предложения Милана подписать Нкунку.