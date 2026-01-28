Миколенко заинтересовал Милан
Итальянский гранд наблюдает за украинским защитником
около 2 часов назад
Виталий Миколенко/фото: Эвертон
Украинский левый защитник Эвертона Виталий Миколенко может продолжить карьеру в итальянском Милане, сообщает infogioco.it.
Источник отмечает, что руководство одного из лидеров Серии А активно ищет усиление на позиции левого защитника. Среди нескольких рассматриваемых кандидатов именно украинец вызывает наибольший интерес.
Миколенко высоко ценят за его тактическую гибкость, стабильность и надежность в обороне. Дополнительным плюсом для Милана является возможность подписания Виталия следующим летом на правах свободного агента, что делает трансфер особенно привлекательным.
Ранее сообщалось, что Миколенко интересуются сразу два представителя экзотического чемпионата.