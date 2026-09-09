Сергей Разумовский

Маяк из Сарн одержал убедительную победу над Базисом из Кочубиевки в матче 1/16 финала Кубка Украины сезона-2026/27. Поединок любительских команд завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

Встреча состоялась 8 сентября на Центральном стадионе в Умани Черкасской области. Команды начали матч в 15:00, однако завершить его в запланированное время не удалось из-за продолжительной воздушной тревоги.

Счет в поединке открыл Базис. На 21-й минуте Рыбак воспользовался своим моментом и вывел команду из Кочубиевки вперед. Тем не менее, еще до перерыва Маяк сумел отыграться и перехватить инициативу.

Одним из главных героев встречи стал играющий главный тренер Маяка Владислав Кулач. Бывший футболист Шахтера и Динамо сначала восстановил равновесие на табло, а на 51-й минуте реализовал пенальти. Благодаря дублю опытного нападающего, команда из Сарн повела в счете 2:1.

Во втором тайме преимущество Маяка увеличил Андрей Тотовицкий. Бывший игрок Шахтера отличился на 63-й минуте и сделал преимущество своей команды еще более ощутимым.

Вскоре после этого матч пришлось прервать. На 66-й минуте из-за продолжительной воздушной тревоги футболисты покинули поле. Пауза длилась примерно три часа, после чего команды смогли вернуться к игре и завершить встречу.

После возобновления поединка Маяк продолжил контролировать его течение. На 73-й минуте Алишер Якубов забил четвертый мяч сарненской команды и окончательно снял вопрос о победителе. Интересно, что финальный отрезок встречи проходил практически в темноте.

Таким образом, Маяк победил Базис со счетом 4:1 и пробился в 1/8 финала Кубка Украины. Своего соперника любительский коллектив узнает после жеребьевки следующей стадии.

Кубок Украины по футболу, 1/16 финала

Базис Кочубиевка – Маяк Сарны 1:4

Голы: Рыбак, 21 – Кулач, 4, 51 (пен.), Тотовицкий, 63, Якубов, 73