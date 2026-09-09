Дубль Кулача и гол Тотовицкого вывели любительский Маяк в 1/8 финала Кубка Украины. Видео
Сарненский клуб также прошел на своем пути любительский Базис
Маяк из Сарн одержал убедительную победу над Базисом из Кочубиевки в матче 1/16 финала Кубка Украины сезона-2026/27. Поединок любительских команд завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.
Встреча состоялась 8 сентября на Центральном стадионе в Умани Черкасской области. Команды начали матч в 15:00, однако завершить его в запланированное время не удалось из-за продолжительной воздушной тревоги.
Счет в поединке открыл Базис. На 21-й минуте Рыбак воспользовался своим моментом и вывел команду из Кочубиевки вперед. Тем не менее, еще до перерыва Маяк сумел отыграться и перехватить инициативу.
Одним из главных героев встречи стал играющий главный тренер Маяка Владислав Кулач. Бывший футболист Шахтера и Динамо сначала восстановил равновесие на табло, а на 51-й минуте реализовал пенальти. Благодаря дублю опытного нападающего, команда из Сарн повела в счете 2:1.
Во втором тайме преимущество Маяка увеличил Андрей Тотовицкий. Бывший игрок Шахтера отличился на 63-й минуте и сделал преимущество своей команды еще более ощутимым.
Вскоре после этого матч пришлось прервать. На 66-й минуте из-за продолжительной воздушной тревоги футболисты покинули поле. Пауза длилась примерно три часа, после чего команды смогли вернуться к игре и завершить встречу.
После возобновления поединка Маяк продолжил контролировать его течение. На 73-й минуте Алишер Якубов забил четвертый мяч сарненской команды и окончательно снял вопрос о победителе. Интересно, что финальный отрезок встречи проходил практически в темноте.
Таким образом, Маяк победил Базис со счетом 4:1 и пробился в 1/8 финала Кубка Украины. Своего соперника любительский коллектив узнает после жеребьевки следующей стадии.
Кубок Украины по футболу, 1/16 финала
Базис Кочубиевка – Маяк Сарны 1:4
Голы: Рыбак, 21 – Кулач, 4, 51 (пен.), Тотовицкий, 63, Якубов, 73
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