«Я иду за тобой»: Усик кратко ответил на призыв Фьюри провести третий бой
Украинец дал ответ Цыганскому королю относительно возможного реванша
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) отреагировал на призыв британского боксера Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) провести третий бой в ноябре 2026 года.
Украинский боксер опубликовал короткий ответ на вызов соперника:
Эй, Тайсон, я иду за тобой, брат.
Александр дважды победил Тайсона – в 2024 году решением судей.
Напомним, Фьюри призвал Усика провести трилогию в ноябре.