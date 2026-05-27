Денис Седашов

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 55) прокомментировала свою историческую победу над второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана во втором круге Открытого чемпионата Франции.

В флеш-интервью на корте Стародубцева поделилась эмоциями от выхода в третий раунд и рассказала, как справлялась с давлением во время камбэка именитой соперницы в решающем сете.

Честно, это сложно описать словами. Я невероятно счастлива. Елена — одна из топ-игроков. У нее был потрясающий год. Я очень горжусь собой, что смогла сделать это сегодня. Третий сет был тяжелым, но я справилась, понимаете? Думаю, от такого игрока, как Лена, я этого и ожидала. Она одна из лучших теннисисток мира. Нельзя выходить на матч с мыслью, что сегодня будет легко. Даже при счете 3:0 у меня было ощущение, что все будет не так просто. Тяжелый матч, но я счастлива победить сегодня. Юлия Стародубцева

В третьем круге Roland Garros-2026 Юлия Стародубцева сыграет против победительницы противостояния между американкой Хейли Баптист и китайской теннисисткой Ван Сиюй.

