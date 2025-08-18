Павел Василенко

В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги луганская Заря в Киеве принимала криворожский Кривбасс. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Кривбасс в начале первого тайма забил дважды – отличились Максим Задерака и Парако. Однако перед перерывом Филипп Будковский отыграл один мяч.

На 54-й минуте игры Задерака оформил дубль, восстановив преимущество криворожской команды в два мяча. Затем была тревога и после возобновления матча Будковский сократил отставание в счете до минимума.

В следующем туре УПЛ, 29 августа, СК Полтава в Кропивницком примет Зарю, а Кривбасс на следующий день дома сыграет против Оболони.

УПЛ, 3-й тур

Заря – Кривбасс – 2:3

Голы: Будковский, 41, 69 – Задерака, 9, 54, Парако, 17.