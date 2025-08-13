Кривбасс подписал очередного легионера из Венесуэлы
Известны детали трудового соглашения
около 1 часа назад
Фото - ФК Кривбасс
Кривбасс презентовал девятого летнего новичка. Отныне игрок красно-белых – 22-летний опорный полузащитник Андрусв Араухо.
Контракт с венесуэльским футболистом подписан на 5 лет, сообщает официальный сайт Кривбасса.
Араухо ранее выступал за венесуэльские клубы Депортиво Райо Зульяно и Зулия.
В матче третьего тура УПЛ Кривбасс на выезде сыграет против Зари. Поединок пройдет 18 августа и начнется в 18:00.
