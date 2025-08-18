Заря назначила нового спортивного директора
Кадровые перестановки в менеджменте
34 минуты назад
Фото - ФК Заря (2025/2026)
Известный в прошлом украинский футболист и тренер Юрий Дудник стал новым спортивным директором Зари, сообщает официальный сайт клуба.
На этой должности Дудник заменил Юрия Коваля, который перешел на работу в Александрии.
Дудник в период с 2008 по 2022 год работал в Заре на различных должностях, а в начале 2025 года вернулся в клуб, работая помощником Младена Бартуловича.
