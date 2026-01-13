Павел Василенко

Защитник Сергей Чоботенко и полузащитник Алексей Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию.

Причина такого решения не разглашается. Чоботенко и Гуцуляк останутся с командой U-19, где и будут тренироваться, сообщает Sport.ua.

Игроки Полесья уже вышли из отпусков и в настоящий момент проходит медицинский осмотр. После этого команда отправится в Испанию, где проведет 10 спаррингов.

Чоботенко в сезоне УПЛ 2025/26 провел 16 матчей, забил один гол и отдал ассист. Гуцуляк провел 13 поединков, забил два мяча и оформил пять голевых передач. Контракты этих футболистов с Полесьем заканчиваются 30 июня 2026 года.

На зимнюю паузу Полесье ушло на третьем месте в турнирной таблице УПЛ с 30 очками.