Павел Василенко

В житомирском Полесье разразился громкий внутренний скандал, в центре которого оказался центральный защитник Сергей Чоботенко. По информации журналиста Игоря Бурбаса, футболиста якобы отстранили от первой команды из-за давления на клуб со стороны его окружения во время переговоров о продлении контракта.

Сам игрок такие обвинения резко отвергает. Чоботенко уверяет, что тренируется вместе с основной командой, находится на клубной базе и ведёт с руководством рабочие переговоры без каких-либо конфликтов. По его словам, информация о шантаже не соответствует действительности, а никаких решений о переводе в другую команду ему не озвучивали.

Защитник также подтвердил, что 13 января отправляется с Полесьем на учебно-тренировочные сборы, при этом отказавшись раскрывать детали контракта, назвав их внутренними трудовыми вопросами.

Несмотря на это, по данным Sport.ua, напряжение внутри клуба действительно существует. Сообщается, что спортивный директор Вячеслав Шевчук и генеральный директор Владимир Загурский выступают за отстранение Чоботенко, считая его близким к бывшему главному тренеру Имада Ашура. Именно эти руководители, по информации источника, предлагают футболисту новые условия контракта, значительно хуже действующих – на уровне аутсайдеров УПЛ.

В то же время главный тренер Полесья Руслан Ротань категорически не поддерживает такой подход и рассматривает Чоботенко как одного из ключевых игроков команды. В сезоне 2025/26 защитник провёл 21 матч, отметился одним голом и одной результативной передачей. Его контракт действителен до лета 2026 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 1 миллион евро.