Полесье подписало нападающего Карпат
Форвард получил контракт на 3,5 года
около 12 часов назад
Игорь Краснопир/фото: Полесье
Клуб УПЛ Полесье официально объявил о переходе нападающего Игоря Краснопира, заключив с игроком контракт сроком на три с половиной года.
Сумма трансфера не разглашается. Ранее в понедельник Карпаты подтвердили уход Краснопира, однако подробности сделки пока не раскрыты.
В этом сезоне 23-летний форвард провел 18 матчей, забив пять голов и сделав одну результативную передачу.
Главный тренер Полесья Руслан Ротань ранее работал с игроком в молодежной и олимпийской сборных Украины, хорошо знаком с его качествами и потенциалом.
Ранее сообщалось, что Михайличенко подписал новый контракт с Полесьем.