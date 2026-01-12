Клуб УПЛ Полесье официально объявил о переходе нападающего Игоря Краснопира, заключив с игроком контракт сроком на три с половиной года.

Сумма трансфера не разглашается. Ранее в понедельник Карпаты подтвердили уход Краснопира, однако подробности сделки пока не раскрыты.

В этом сезоне 23-летний форвард провел 18 матчей, забив пять голов и сделав одну результативную передачу.

Главный тренер Полесья Руслан Ротань ранее работал с игроком в молодежной и олимпийской сборных Украины, хорошо знаком с его качествами и потенциалом.

Ранее сообщалось, что Михайличенко подписал новый контракт с Полесьем.