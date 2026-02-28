Павел Василенко

Карпаты официально объявили о переходе украинского защитника Николая Киричука в Рух.

Футболист подписал арендное соглашение с желто-черными до конца текущего сезона.

19-летний центрбек дебютировал за основную команду Карпат в УПЛ 3 ноября 2025 года в матче против черкасского ЛНЗ. Кроме того, в активе Николая один матч за львовскую команду в Кубке Украины.

На данный момент Рух занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 19 очков.