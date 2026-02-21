Капитан Руха Денис Пидгурский подвел итоги матча 17 тура УПЛ против Динамо (0:1). Его слова приводит пресс-служба клуба.

У нас есть определенные проблемы в игре, и одна из них — стандарты. Мы видели это еще на сборах и пытались это исправить, работали на тренировках над стандартами. Динамо показало, что мы недоработали в этом аспекте и нам еще следует улучшить свою игру, чтобы не допускать таких моментов возле своих ворот. Этот эпизод с голом Понамаренка решил судьбу игры.

Я думаю, что это был неплохой матч в исполнении нашей команды. Да, большую часть времени Рух провел в обороне. Но это понятно, потому что мы играли на выезде против Динамо. И пусть какое бы поле ни было в Киеве, впрочем, оно одинаково для обеих команд. Мы пытались выбегать в контратаки, прессинговать соперника, и иногда у нас это хорошо получалось. Руху следует дальше работать, чтобы зацепиться за очки в следующих матчах.

Я благодарен всей команде за игру против Динамо. У нас снова изменилась почти половина состава, и сейчас свой шанс получили ребята, которым 17-18 лет, некоторые из них дебютировали в УПЛ. Клуб доверяет своей молодежи. На тренировках видно, как эти ребята прогрессируют — радует их желание становиться лучше. С каждым матчем наша команда будет расти и улучшатся индивидуальные качества этих молодых футболистов. В клубе есть и опытные игроки, которые поддерживают молодежь и дают необходимые советы. Это отличный опыт для всех нас, — сказал Подгурский.