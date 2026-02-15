Нападающий Барселоны Маркос Рэшфорд не сможет принять участие в матче чемпионата против Жироны. 28-летний форвард не до конца восстановился после травмы колена, полученной в матче с Мальоркой, завершившимся победой каталонцев со счетом 3:0. Поэтому тренерский штаб решил не включать его в заявку на предстоящее дерби.

В то же время к тренировкам в общей группе вернулся вингер Рафаэль, пропустивший три предыдущие поединка. Решение о его выходе на поле будет принято непосредственно перед игрой, сообщает Diario SPORT (Sport.es).

В текущем сезоне Рэшфорд провел 34 матча во всех турнирах, отличившись 10 голами и 13 результативными передачами. На счету Рафаэля 22 встречи, 13 забитых мячей и 5 ассистов.

После 22 туров Барселона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 58 очками. Жирона, цвета которой защищают украинцы Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов, находится на 14-й позиции, имея 26 баллов.

Матч Жирона – Барселона запланирован на понедельник, 16 февраля. Начало встречи – в 22:00.