Первая встреча полуфинала Кубка Испании Атлетико - Барселона в Мадриде завершилась сенсационным фиаско для команды гостей — сине-гранатовые уступили со счетом 0:4.

Как сообщает издание Marca, главный тренер хозяев Диего Симеоне прибегнул к провокации против 18-летнего вингера соперников Ламина Ямаля. Когда преимущество мадридцев достигло трех мячей, аргентинский специалист эмоционально обратился к игроку, показав три пальца. Демонстрируя этот жест в сторону Ямаля, наставник матрасников решил подчеркнуть тотальное доминирование своей команды над соперником непосредственно во время игры.

Судьба путевки в финал Кубка Испании решится уже в Каталонии 3 марта. Именно тогда Барселона примет Атлетико в ответном поединке.