Дженоа с Малиновским не помешали Интеру вернуть себе лидерство в Серии А
Команда украинца дала бой вице-чемпиону Италии
около 2 часов назад
Руслан Малиновский / Фото - Дженоа
Дженоа в рамках 15 тура Серии А принимала Интер. Матч в Генуе завершился со счетом 1:2.
Начальный план команды Даниэле Де Росси разрушил быстрый гол Интера, когда на 6-й минуте Биссек открыл счет. Перед перерывом подопечные Кристиана Киву увеличили преимущество благодаря точному удару Лаутаро.
Во втором тайме Дженоа удалось вернуться в игру, когда Витинья на 68-й минуте сократил отставание в счете, однако зацепиться за очки генуэзцам не удалось.
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский провел на поле 90 минут.
Серия А. 15 тур
Дженоа – Интер 1:2
Голы: Витинья, 68 – Биссек, 6, Мартинес, 38
