Малиновский оценил Де Росси во главе Дженоа
Украинский хавбек отметил одно качество наставника
около 1 часа назад
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский поделился мнением о работе главного тренера Даниеле Де Росси и рассказал о своих впечатлениях от наставника.
«Что привнес Де Росси? Безусловно, новую энергию. И, наконец, его лучшая черта – это умение объяснять, чего он хочет от нас на поле, даже когда мы видим это на видео.
Он очень хорош в этом, он сразу дает понять, чего он от нас требует и какие улучшения нам необходимо внести», – сказал украинский полузащитник в интервью Secolo XIX.
После 14 туров Дженоа набрала 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. В сезоне 2025/26 Малиновский провел за генуэзский клуб 13 матчей во всех официальных турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.
