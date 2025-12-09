Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский получил свою оценку за матч 14-го тура против Удинезе, который завершился со счетом 2:1. По данным портала WhoScored, его выступление оценили в 7,1 балла, что стало четвертым результатом среди всех участников матча.

Малиновский начал встречу с первых минут и находился на поле 76 минут, уступив место Жуниору Месиасу. Уже на 34-й минуте Руслан открыл счет, успешно реализовав пенальти. Лучшим в этом противостоянии стал Руй Модестро из Удинезе, который получил 7,4 балла за голевую передачу.

В нынешнем сезоне 32-летний хавбек имеет в активе два забитых гола и одну результативную передачу в 13 сыгранных матчах.