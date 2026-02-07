Павел Василенко

В матче 24-го тура Серии А Дженоа на своем поле проиграла Наполи со счетом 2:3.

Хозяева вышли вперед уже на третьей минуте встречи благодаря 11-метровому, который реализовал Руслан Малиновский. Но на 21-й минуте неаполитанцы начали выигрывать со счетом 2:1 после голов Расмуса Хойлунда и Скотта Мактоминея.

На 57-й минуте Дженоа сравняла счет, а в компенсированное время гости получили право на пенальти, который четко реализовал Хойлунд.

Малиновского заменили на 74-й минуте встречи.

Дженоа занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 23 очка. Наполи идет на третьей позиции с 49 баллами.

Серия А, 24-й тур

Дженоа – Наполи – 2:3

Голы: Малиновский, 3 (пенальти), Коломбо, 57 – Хойлунд, 20, 90+5 (пенальти), Мактоминей, 21.