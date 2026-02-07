Гол Малиновского не помог Дженоа победить Наполи
Команды забили пять мячей на двоих
около 2 часов назад
В матче 24-го тура Серии А Дженоа на своем поле проиграла Наполи со счетом 2:3.
Хозяева вышли вперед уже на третьей минуте встречи благодаря 11-метровому, который реализовал Руслан Малиновский. Но на 21-й минуте неаполитанцы начали выигрывать со счетом 2:1 после голов Расмуса Хойлунда и Скотта Мактоминея.
На 57-й минуте Дженоа сравняла счет, а в компенсированное время гости получили право на пенальти, который четко реализовал Хойлунд.
Малиновского заменили на 74-й минуте встречи.
Дженоа занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 23 очка. Наполи идет на третьей позиции с 49 баллами.
Серия А, 24-й тур
Дженоа – Наполи – 2:3
Голы: Малиновский, 3 (пенальти), Коломбо, 57 – Хойлунд, 20, 90+5 (пенальти), Мактоминей, 21.