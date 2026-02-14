Тоттенхэм объявил о назначении Игоря Тудора главным тренером до конца сезона, при условии получения разрешения на работу, сообщает официальный сайт клуба

Лондонцы в своем пресс-релизе подчеркнули, что перед Тудором стоит задача улучшения результатов и занять максимально высокое место в АПЛ - привнести в команду организованность, интенсивность и конкурентоспособность на решающем этапе сезона.

Шпоры отметили бэкграунд Тудора в роли кризисного менеджера, за плечами которого работа в Галатасарае, Удинезе, Хайдуке, Вероне, Марселе и Ювентусе.

В разный период Тудор поработал с Артемом Милевским и Русланом Малиновским.

11 февраля, Тоттенхэм официально объявил об отставке Томаса Франка.