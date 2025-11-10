Дженоа и Фиорентина поделили очки в матче 11 тура Серии А. Матч в Генуе завершился со счетом 2:2.

Из-за перебора карточек в этом матче не смог сыграть полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который вместе с семьей следил с трибун за дебютным матчем Даниэле Де Росси, недавно возглавившего команду. Фиорентина, в свою очередь, проводила первый матч под руководством нового тренера Паоло Ваноли.

В первой половине игры команды обменялись голами Эстигор и Гудмундссон, который реализовал пенальти в ворота бывшего клуба.

На старте второго тайма генуэзцы получили право на свое пенальти, которое не удалось реализовать Коломбо. Возмездие в виде второго гола гостей пришло быстро, когда Пикколи наглядно продемонстрировал в действии классическую футбольную поговорку.

Несколько минут спустя арендованный у Милана нападающий исправился, реализовав свой шанс из игры, что принесло ничью команде Малиновского.

Серия А. 11 тур

Дженоа - Фиорентина 2:2

Голы Эстигор, 15, Коломбо, 60 - Гудмундссон, 20 (с пенальти), Пикколи, 57