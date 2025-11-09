Сергей Разумовский

В 11-м туре итальянской Серии А Милан на выезде упустил победу над Пармой.

Гости быстро повели. Салемакерс открыл счёт на 12-й минуте, а Леау с пенальти удвоил преимущество.

Под занавес первого тайма Бернабе голом в раздевалку сократил отставание, а после перерыва Дель Прато сравнял счёт. В концовке обе команды имели шансы вырвать победу, но итог не изменился.

К вашему вниманию обзор матча.

Милан набрал 22 очка в турнирной таблице и упустил возможность обойти первый Наполи. Россонери теперь могут обойти Интер и Рому.

Серия А, 11-й тур

Парма – Милан 2:2

Голы: Бернабе, 45+1, дель Прато, 62 – Салемакерс, 12, Леау, 25 (пен.)

Парма: Сузуки, Дельпрато, Валенти, Ндиайе (Тролло 46), Бритшги, М. Кейта, Ловик (Валери 68), Соренсен, Бернабе (Эрнани 81), Кутроне (Кремаски 90+1), М. Пеллегрино

Милан: Меньян, Габбия, Де Винтер (Атекаме 87), Павлович, Салемакерс, Риччи (Пулишич 70), Модрич, Фофана, Эступиньян (Бартезаги 70), Леау, К. Нкунку (Лофтус-Чик 60)

Предупреждения: Соренсен, 86 – Модрич, 70