Сергей Разумовский

В 28-м туре украинской Премьер-лиги Полесье сенсационно потерпело поражение от Эпицентра. «Волки», которые продолжают борьбу за серебряные награды чемпионата, уступили сопернику с счетом 2:3 в драматичном поединке, основные события которого развернулись уже после перерыва.

Для голкипера Георгия Бущана эта встреча стала дебютной в составе Полесья в УПЛ. Однако первый матч за житомирскую команду в чемпионате Украины оказался для вратаря неудачным: его команда проиграла, а сам Бущан трижды доставал мяч из сетки собственных ворот.

Первый тайм прошёл без голов, хотя ближе к перерыву Полесье имело замечательный шанс открыть счёт. На 45-й минуте после удара Николая Гайдучика мяч летел в пустые ворота, однако Игорь Кирюханцев не смог окончательно спасти ситуацию для Эпицентра и не выбил мяч с линии. Несмотря на опасный момент, команды ушли на перерыв при счёте 0:0.

После перерыва игра резко изменилась. Эпицентр значительно активнее начал вторую половину и быстро реализовал свои возможности. Сначала Хоакин Сифуэнтес нанёс эффектный удар в дальний угол ворот Полесья, не оставив Бущану шансов. Вскоре тот же испанец разогнал ещё одну результативную атаку, выведя Александра Климца на свободное пространство. После этого последовала передача в штрафную, которую замкнул Владимир Танчик. Так команда Сергея Нагорняка повела уже 2:0.

Казалось, Эпицентр контролирует ситуацию и уверенно движется к важной победе. Однако Полесье быстро вернуло интригу. Сначала Нил Кош срезал мяч в собственные ворота, пытаясь прервать прострел на Игоря Краснопира. После этого Александр Назаренко индивидуальными действиями сравнял счёт, и житомиряне фактически начали матч заново.

При счёте 2:2 обе команды имели шансы вырвать победу. Танчик мог оформить дубль, но после его дальнего удара мяч попал в перекладину. Решающим эпизодом стал пенальти в ворота Полесья, который реализовал Сифуэнтес. Хоакин стал одним из главных героев встречи.

Тем не менее, даже после этого Полесье имело отличный шанс спасти матч. Уже на 98-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота новичка УПЛ. К мячу подошел Эдуард Сарапий, однако Никита Федотов сумел отбить его удар и сохранил для своей команды чрезвычайно важную победу.

Этот сейв стал ключевым моментом поединка. Благодаря ему Эпицентр не только добыл три очка, но и прервал свою безвыигрышную серию, которая длилась пять матчей и была рекордной для клуба. В то же время у Полесья оборвалась победная серия из трех поединков подряд.

Победа над одним из претендентов на серебряные медали имеет большое турнирное значение для команды Сергея Нагорняка. Эпицентр набрал 30 очков и существенно улучшил свои шансы на сохранение места в украинской Премьер-лиге. Команда оторвалась от Кудривки на восемь баллов в борьбе за то, чтобы избежать зоны переходных матчей. При этом конкуренту остается провести только три поединка.

Полесье, несмотря на поражение, остаётся в верхней части турнирной таблицы. Житомирский клуб имеет 55 очков и продолжает опережать ЛНЗ на один балл. Также команда сохраняет преимущество над Динамо, которое отстаёт на семь пунктов. Однако у обоих конкурентов теперь по матчу взапасе.

УПЛ, 28-й тур

Епіцентр – Полісся 3:2

Голы: Сифуэнтес, 49, 89 (пен.), Танчик, 54 – Нил, 59 (автогол), Назаренко, 64

Эпицентр: Федотов, Кирюханцев (Супряга, 83), Липовуз (Миронюк, 68), Нил, Григоращук, Климець, Себерио, Запорожец, Лучкевич (Танчик, 46), Сидун, Сифуэнтес

Полесье: Бущан, Михайличенко, Сарапий, Красничи, Майсурадзе (Кравченко, 68), Бабенко, Федор (Филиппов, 55), Андриевский, Брагари (Назаренко, 55), Гайдучык (Краснопир, 55), Гуцуляк (Эмерллаху, 60)

Предупреждение: Михайличенко