Сергей Разумовский

Во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Египта одержала важную волевую победу над Новой Зеландией. Африканская команда уступала после первого тайма, однако смогла переломить ход встречи и набрать три очка.

Начало поединка сложилось лучше для новозеландцев. На 15-й минуте Сурман воспользовался своим шансом и вывел Новую Зеландию вперед. До перерыва на поле была полностью равная игра, поэтому преимущество новозеландцев не выглядело столь уж нелогичным

После отдыха фаворит значительно добавил в скорости и агрессии в атаке. На 58-й минуте Зико восстановил равновесие, вернув интригу к начальной точке. После этого инициатива полностью перешла к африканской команде.

Одним из главных героев встречи стал Мохамед Салах. Лидер египтян сначала на 67-й минуте сам отметился забитым мячом и вывел свою команду вперед, а затем помог закрепить преимущество. На 82-й минуте Салах отдал результативную передачу на Трезеге, который установил окончательный счет — 3:1.

Благодаря этой победе сборная Египет набрала четыре очка и единолично возглавила турнирную таблицу группы G. На второй позиции находится Иран, который также имеет два балла и опережает конкурентов по дополнительным показателям. Неожиданно только третьей остается Бельгия, которую перед стартом турнира считали главным фаворитом квартета. Замыкает таблицу Новая Зеландия с одним набранным очком.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап, второй тур

Новая Зеландия – Египет 1:3

Голы: Сурман, 15 – Зико, 58, Салах, 67, Трезеге, 82

Новая Зеландия: Крокомб, Сурман, Пейн (Биндон 85), Боксолл, Кекачей (Рандалл 76), Белл, Стаменич, Маккоуотт (Олд 66), Сингх (Томас 76), Джаст (Де Врис 85), Вуд

Египет: Шобейр, Хани, Ибрахим, Фатхи (Рабия 41), Фетух, Аттия, Лашин, Ашур (Зизе 85), Салах (Абделмагуд 85), Зико (Абделкарим 76), Мармуш (Трезеге 76)

Предупреждения: Сингх, Маккауотт – Лашин

Видео: MEGOGO