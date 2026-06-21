Сергей Разумовский

Во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Испании одержала убедительную победу над Саудовской Аравией, фактически решив исход поединка еще в первой половине стартового тайма.

Команда Луиса де ла Фуэнте с первых минут взяла мяч под контроль и быстро начала создавать опасные моменты возле ворот соперника. Саудовская Аравия не смогла организованно противостоять интенсивному прессингу и быстрым атакам испанцев, из-за чего ее оборона регулярно проваливалась. Если в предыдущей игре Испания имела серьёзные трудности со взломом защиты Кабо-Верде, то на этот раз ситуация была совершенно иной — соперник оставлял слишком много свободных зон и позволял фавориту легко продвигаться к штрафной площадке.

Особенно ярко в первой части матча проявил себя Микель Оярсабаль. В предыдущем поединке он почти не был задействован в игре на стартовом отрезке, однако в встрече с Саудовской Аравией быстро стал одним из главных героев. Уже за первые 25 минут нападающий успел оформить дубль и отдать результативную передачу на Ламина Ямаля. Такой ударный отрезок фактически снял главную интригу в матче, так как Испания получила комфортное преимущество и полностью контролировала ход событий на поле.

Саудовская Аравия пыталась отвечать отдельными контратаками, но эти попытки редко доходили до действительно опасных моментов. Испанская команда уверенно контролировала центр поля, быстро возвращала себе мяч после потерь и не давала сопернику возможности разогнать атаки. Преимущество европейской сборной было заметным как в скорости принятия решений, так и в качестве работы с мячом.

После перерыва темп игры несколько снизился. Испания уже не форсировала события так активно, как в первом тайме, однако продолжала владеть инициативой. В начале второй половины встречи Саудовская Аравия пропустила еще раз: Аль-Тамбакти неудачно сыграл у своих ворот и срезал мяч в сетку, увеличив преимущество испанцев.

В заключительной части матча Испания могла довести счет до еще более разгромного. Ферран Торрес отличился после одной из атак, однако арбитры долго пересматривали эпизод с помощью VAR и в конечном итоге отменили гол из-за офсайда.

Испания возглавила группу H с четырьмя очками, однако Уругвай и Кабо-Верде еще сыграют между собой ночью.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап, второй тур

Испания – Саудовская Аравия 4:0

Голы: Ямаль, 10, Оярсабаль, 21, 24, Аль-Тамбакти, 49 (автогол)

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Педри (Руис, 71), Родри, Ямаль (Пино, 46), Ольмо (Мерино, 61), Баэна (Вильямс, 61), Оярсабаль (Торрес, 46).

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Ладжами, Аль-Амри (Аль-Хеджи, 60), Аль-Харби, Н. Аль-Давсари (Аль-Ганнам, 90), Аль-Хайбари (Канно, 46), Аль-Джувайр (Аль-Хамдан, 46), Аль-Бурайкан (Аль-Шамат, 60), С. Аль-Давсари.

Предупреждение: С. Аль-Давсари, 30, Канно, 60

Видео: MEGOGO