Сергей Разумовский

В первом туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Бельгии потеряла очки, сыграв вничью с Египтом. Матч завершился со счетом 1:1.

Египет открыл счет в середине первого тайма. На 19-й минуте Мохамед Салах отдал результативную передачу на Эмама Ашура, который точно пробил в левый угол ворот мимо Тибо Куртуа. Для полузащитника каирского Аль-Ахли этот гол стал дебютным в составе национальной сборной Египта.

Сам Салах вышел в стартовом составе египтян и провел на поле 76 минут. Именно его активность помогла команде получить преимущество еще до перерыва.

Во втором тайме Бельгия сумела отыграться. На 66-й минуте эпизод с участием Ромелу Лукаку, который вышел на замену, завершился автоголом Хани. После этого счет стал 1:1.

В конце встречи бельгийцы имели несколько возможностей вырвать победу. Опасно пробивали головой Лукаку и защитник Мехеле, однако сборная Египта удержала ничейный результат.

После этого матча обе команды набрали по одному очку в группе G. Другой матч квартета между Ираном и Новой Зеландией состоится ночью в 4:00 по киевскому времени.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап, первый тур

Бельгия – Египет 1:1

Голы: Хани, 66 (автогол) – Ашур, 19

Бельгия: Куртуа, Менье, Нгой, Мехеле, Кастань (Раскин, 56), Онана (Де Кейпер, 56), Тилеманс, Доку (Фернандес-Пардо, 86), Де Брюйне (Ванакен, 86), Троссар, Де Кателаре (Лукаку, 66).

Египет: Шобейр, Хани, Ибрагим, Фатхи (Адель, 89), Фату (Хафез, 89), Лашин, Аттия, Салах (Абделькарим, 76), Ашур (Рабия, 69), Зико (Зизо, 76), Мермуш.

Предупреждения: Кастань, Де Кейпер – Аттия, Фату

Видео: MEGOGO