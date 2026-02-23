Арка победила Катовице в матче 22 тура Экстраклассы. Матч в Гдыне завершился со счетом 2:1.

Результат был определен уже в первом тайме, и забивать голы уже на 1 минуте начал Вдовяк. Гдынянин сравняли счет благодаря Марцянику, а перед перерывом преимущество Арке обеспечил Русин.

Эксфорвард Динамо получил мяч прямо перед штрафной площадкой Катовице и забил победный гол.

Русин в матче против ГКС провел на поле 76 минут.

Экстракласса. 22 тур

Арка - Катовице 2:1

Голы: Марцяник, 32, Русин, 44 - Вдовяк, 1