Экс-футболист Динамо вытягивает свой клуб подальше от зоны вылета. Видео
Арка покинула опасную зону
около 17 часов назад
Назарий Русин / Фото - Арка
Арка победила Катовице в матче 22 тура Экстраклассы. Матч в Гдыне завершился со счетом 2:1.
Результат был определен уже в первом тайме, и забивать голы уже на 1 минуте начал Вдовяк. Гдынянин сравняли счет благодаря Марцянику, а перед перерывом преимущество Арке обеспечил Русин.
Эксфорвард Динамо получил мяч прямо перед штрафной площадкой Катовице и забил победный гол.
Русин в матче против ГКС провел на поле 76 минут.
Экстракласса. 22 тур
Арка - Катовице 2:1
Голы: Марцяник, 32, Русин, 44 - Вдовяк, 1