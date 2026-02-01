Гурник в 19 туре Экстракласы отпраздновал победу над Пястом. Матч в Забже завершился с результатом.

«Польский Шахтер» рассчитывал прервать неудачную серию в чемпионате, одержать первую победу в 2026 году. В первые минуты гости, возможно, чаще владели мячом, но именно Гурник создавал более опасные моменты. Однако Ярослав Куфицкий попал прямо в голкипера гостей. С самого начала был заметен и Максим Хлань, который также пытался с острого угла поразить ворота Пяста.

На 23-й минуте Гурник забил, однако гол Яницкого отменили из-за офсайда. В следующей атаке Пяст ответил голом Буагара, который открыл счет в матче. До перерыва хозяевам удалось восстановить паритет, когда Янжа сыграл на добивании после удара Родригеса.

Вторую половину матча хозяева начали в отличном стиле. На 51-й минуте Гурник вышел вперед благодаря активности Хланя, который откликнулся на прострел Куфицкого. Экс-игрок молодежной сборной Украины мог записать ассист, но Домингесу не удалось переиграть голкипера гостей.

Гости попытались спасти игру ближе к финальному свистку, однако в решающий момент Гурник выручила каркас ворот.

Экстракласа. 19 тур

Гурник - Пяст 2:1

Голы: Янжа, 40, Хлань, 51 - Буасгара, 25