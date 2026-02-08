Арка и Лехия устроили голевую перестрелку в 20 туре Экстракласы . Матч в Гдыне завершился со счетом 2:2.

Хозяева забили по голу в каждом из таймов. Сначала Марциняк ударом головой открыл счет на 25-й минуте, а после перерыва напомнил о себе украинский нападающий Русин, отметившись в воротах бывшего клуба.

Преимущество Арки в счете держалось до 90-й минуты, пока дубль Колака не спас Легию от очередного поражения, которое могло опустить команду на последнюю ступень в таблице.

Русин в матче против аутсайдера Экстракласы провел на поле 71 минуту.

Экстракласа. 20 тур

Арка - Легия 2:2

Голы: Марциняк, 25, Русин, 58 - Колак, 90, 90+5