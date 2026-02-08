Легия после замены Русина Аркой избежала поражения. Видео
Команда украинца потеряла преимущество в 2 гола
около 1 часа назад
Назарий Русин / Фото - Арка
Арка и Лехия устроили голевую перестрелку в 20 туре Экстракласы . Матч в Гдыне завершился со счетом 2:2.
Хозяева забили по голу в каждом из таймов. Сначала Марциняк ударом головой открыл счет на 25-й минуте, а после перерыва напомнил о себе украинский нападающий Русин, отметившись в воротах бывшего клуба.
Преимущество Арки в счете держалось до 90-й минуты, пока дубль Колака не спас Легию от очередного поражения, которое могло опустить команду на последнюю ступень в таблице.
Русин в матче против аутсайдера Экстракласы провел на поле 71 минуту.
Экстракласа. 20 тур
Арка - Легия 2:2
Голы: Марциняк, 25, Русин, 58 - Колак, 90, 90+5