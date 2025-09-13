Александрия на прошлой неделе разорвала контракт с полузащитником Александром Беляевым. Игрок в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, как серебряный призер УПЛ попрощался с ним.

«Приехал на сборы, все было нормально. На четвертый день получил повреждение икроножной мышцы. Я должен был вернуться через пару недель. За несколько дней до отъезда в Австрию главный тренер сообщил мне, что на меня не рассчитывает, и сказал мне идти и решать вопросы с руководством.

Мы пожали руки с Кириллом Нестеренко и больше не разговаривали. Со стороны руководства клуба никто со мной не контактировал. Коммуникацию вел спортивный директор Евгений Кочерга, общаясь с моим агентом».