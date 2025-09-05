Александрия расторгла контракт с серебряным призёром прошлого сезона УПЛ
Александр Беляев покинет команду Кирилла Нестеренко
около 1 часа назад
Александр Беляев/фото: Александрия
Украинский полузащитник Александр Беляев покинет Александрию, сообщает ТаТоТаке.
По данным источника, 25-летний футболист, который имеет в активе серебро УПЛ, по взаимному согласию сторон расторг контракт, рассчитанный до лета 2026 года. Теперь Беляев находится в статусе свободного агента.
В прошлом сезоне полузащитник провел 22 матча во всех турнирах за клуб, забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 400 тысяч евро.
