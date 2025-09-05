Украинский полузащитник Александр Беляев покинет Александрию, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, 25-летний футболист, который имеет в активе серебро УПЛ, по взаимному согласию сторон расторг контракт, рассчитанный до лета 2026 года. Теперь Беляев находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне полузащитник провел 22 матча во всех турнирах за клуб, забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 400 тысяч евро.

