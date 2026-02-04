Павел Василенко

Бывший защитник мюнхенской Баварии и национальной сборной Сенегала Буна Сарр официально вернулся во французский Мец – клуб, с которого он начинал свой путь в большом футболе. Возвращение произошло через 11 лет после ухода, и на этот раз – в чрезвычайно сложный для команды момент. 34-летний футболист подписал контракт до завершения текущего сезона.

Сарр находился без клуба с января 2024 года после завершения контракта с Баварией и не выходил на поле с сезона 2023/24. Тем не менее, с ноября прошлого года он тренировался вместе с Мецом, поддерживая физическую форму и ожидая шанса вернуться в профессиональный футбол.

В 2015 году Сарр покинул Мец, чтобы присоединиться к Марселю, где провел несколько стабильных сезонов, после чего осуществил громкий переход в Баварию. В Мюнхене сенегалец не стал ключевым игроком, но был частью состава гранда и завоевывал трофеи.

На международном уровне Буна Сарр добился главного успеха в 2021 году, выиграв Кубок африканских наций в составе сборной Сенегала – исторический триумф для страны.

Теперь опытный защитник должен помочь Метцу, который переживает кризис. После 20 туров команда замыкает турнирную таблицу Лиги 1, имея лишь 12 очков, и борется за сохранение места в элитном дивизионе.