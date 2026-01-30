Восьмилетний этап Леона Горецки в мюнхенской Баварии постепенно подходит к завершению. Стало известно, что полузащитник покинет немецкий клуб летом 2026 года.

Руководство Баварии было готово попрощаться с опытным хавбеком и даже договорилось о его возможном переходе в мадридский Атлетико. Однако решающим стал выбор самого футболиста. Горецка принципиально отказался менять команду в ходе сезона, решив доработать контракт с мюнхенцами до конца.

Действующее соглашение Леона с Баварией истекает летом 2026 года, и продлевать его стороны не планируют. Таким образом, полузащитник станет свободным агентом и сможет самостоятельно определить дальнейший этап карьеры, перейдя в новый клуб без выплаты трансферной компенсации.