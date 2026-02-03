Рома официально объявила о подписании полузащитника Баварии Браяна Сарагосы, сообщает клуб на своем сайте.

Арендное соглашение с 24-летним испанцем рассчитано до конца сезона и предусматривает возможность выкупа игрока за 13,5 млн. евро при выполнении определенных условий.

СМИ уточняют, что эти условия включают участие футболиста в не менее чем 50% матчей «волков» и выход команды Джан Пьеро Гасперини в Лигу Европы или Лигу чемпионов.

Рома уже выплатила три миллиона евро Сельте, где Сарагоса провел первую половину сезона, сыграв 26 матчей, забив два гола и оформив четыре результативные передачи.

